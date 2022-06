Oljeaksjonister fjernet fra E18

Det opplyser operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

– Aksjonistene fikk pålegg om å fjerne seg, men det ønsket de ikke. Da ble de fjernet av politiet. Det er totalt fem personer som satt der, som nå blir kjørt til arresten, sier han.

Han sier det blir opp til en politijurist å avgjøre hvilke reaksjoner aktivistene får.

– Men jeg kan si det dreier seg om to ting: At de stanser lovlig ferdsel, altså en ordensforstyrrelse, samt at de ikke etterkommer politiets pålegg, sier Lie.

Han sier fjerningen av aktivistene gikk fredelig for seg.

– De utviste det jeg vil beskrive som passiv motstand. De ønsket ikke å fjerne seg, så da ble de båret vekk, sier operasjonslederen.

Han sier trafikken nå flyter greit forbi stedet, og at det er normal morgenrushtrafikk igjen. Den om lag 30 minutter lange aksjonen skapte imidlertid en liten kork i trafikken.

Aktivistene var sympatisører av Stopp oljeletinga-kampanjen, som beskriver aksjonen som en opptrapping. Gruppa gjennomførte en lignende aksjon tirsdag med tre personer som blokkerte en noe mindre vei.