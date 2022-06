Nedgang i antall klamydiatilfeller

– Nedgangen kan trolig knyttes til koronatiltakene, sier overlege Anne Olaug Olsen ved FHI.

I fjor ble det meldt 23.447 tilfeller av klamydiainfeksjoner i Norge. Året før var det registrert to tusen flere tilfeller, viser FHIs årsrapport for seksuelt overførbare infeksjoner. I alt 390.692 tester ble utført i 2021, som er på nivå med før pandemien.

Flertallet av de meldte tilfellene var kvinner (58 prosent). Dette kan henge sammen med at det er flest kvinner som tester seg.

– Det er viktig at prøvetaking av klamydia rettes mot grupper som har risiko for å få en infeksjon, først og fremst seksuelt aktive kvinner og menn under 25 år, sier Olsen.

Antall meldte tilfeller har gått ned i de fleste fylker, med unntak av Agder hvor det var en liten oppgang.