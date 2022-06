SV med sommerpressekonferanse

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø, nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og partisekretær Audun Herning oppsummerer perioden etter stortingsvalget på SVs sommerpressekonferanse. Partiet har gjort det godt på de siste målingene, og nærmet seg 10-tallet på Nettavisens junimåling.

USAs sentralbanksjef taler til Kongressen



Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell holder sin halvårlige tale til Kongressen klokken 16.00 norsk tid. I forrige uke kunngjorde Federal Reserve det største rentehoppet i USA på nesten 30 år ved å sette opp styringsrenten med 0,75 prosentpoeng. Hensikten er å få kontroll på inflasjonen. Powell har varslet at det kan bli nødvendig med enda en renteoppgang i juli.

Stoltenberg intervjues om Ukraina-krigen



Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg gir et intervju til det amerikanske nyhetsmediet Politico om krigen i Ukraina. Han skal blant annet snakke om hva krigen betyr for europeisk sikkerhet og Nato-toppmøtet i Madrid neste uke. Intervjuet sendes direkte fra klokken 16.30 norsk tid.

Kvinnelandslaget i fotball forbereder seg til EM

Kvinnelandslaget forbereder seg til EM med trening på Ullevaal stadion klokken 11.00. Deretter er det mediemøte med halve troppen klokken 12.30. Norge jakter tilskuerrekord for en kvinnelandskamp på norsk jord i EM-oppkjøringskampen mot New Zealand kommende lørdag. Over 12.000 billetter er solgt så langt.