21-åring dømt for voldtekt av barn under 14 år

21-åringen er dømt for voldtekt av ei jente under 14 år og for å ha hatt seksuell omgang med ei jente under 16 år, begge fra samme området på Sørlandet. Mannen er i tillegg dømt til å betale 240.000 kroner i oppreising til hver av de to fornærmede.

Straffen er satt til seks års fengsel, melder NRK.

Overgrepene skal ha skjedd i mannens leilighet, i bilen hans og i et bofellesskap mellom september 2020 og mars 2021.

I tillegg til de to overgrepene dømmes 21-åringen for seks tilfeller av seksuell krenkende atferd overfor barn under 16 år. Han skal ha tatt kontakt med dem gjennom Snapchat og skal ha spurt om seksuelle tjenester i bytte mot snus, alkohol eller penger. Han skal i tillegg ha bedt om å få tilsendt nakenbilder.

Ifølge dommen fra Agder tingrett skal mannen ha operert med en «prisliste», som viste hva jentene kunne få for ulike seksuelle handlinger.

Retten mener det er flere skjerpende omstendigheter som tilsier et høyt straffenivå, blant annet at 21-åringen utnyttet sårbare barn for å få tilfredsstilt egne seksuelle behov.

Mannen har hevdet at det ikke var snakk om samleie, men at han fikk kyss fra jentene i bytte mot snus. Denne forklaringen har ikke retten tatt hensyn til.

Forsvarer Carl Henning Leknessund bekrefter at dommen vil bli anket.