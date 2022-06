Mye togarbeid i sommer – disse rutene blir rammet i fellesferien

I sommer skal den nye Follobanen og den «gamle» Østfoldbanen kobles sammen med dagens jernbanespor på Oslo S og Ski.

Dermed vil togtrafikken stenges og erstattes med buss-for-tog i perioder, opplyser Bane Nor.

De inviterer torsdag pressen til et informasjonsmøte om hvilke ruter som vil være stengt i sommerferien.

Alternativ transport

– Disse ukene med buss for tog bidrar også til at vi får gjort unna mye vedlikeholdsarbeid. Vi bygger og moderniserer jernbanen, noe som skal gi folk et bedre transporttilbud på Østlandet, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Reisende på Østlandet i sommer anbefales derfor å planlegge turen godt og sette av ekstra tid om nødvendig.

Vy, Go-Ahead, SJ Norge og Flytoget sørger for alternativ transport på de strekningene som rustes opp av Bane Nor.

Her er det stengt

* Oslo S: Det er arbeider på Oslo S følgende helger: 5.–26. juni, 16.–17. juli, 23.–24. juli og 30.–31. juli. I tillegg er det helt stengt i ti timer den siste helgen i juli, hvor togene snur på Skøyen, Grefsen, Bryn og Lillestrøm. De andre helgene medfører arbeidet kun sporendringer på Oslo S.

* Østover fra Oslo: Oslo S – Rygge og Oslo S – Mysen/ Rakkestad er stengt fra 25. juni til og med 7. august.

* Vestover fra Oslo: Sandvika – Asker (kun lokaltog L1) er stengt fra 2. juli til og med 31. juli. Asker – Spikkestad/ Sande er stengt i perioden 2. juli til og med 31. juli.

* Nordover fra Oslo: Oslo S – Roa stengte 20. juni, og åpner igjen onsdag 22. juni.

* Gardermoen–Lillehammer er stengt fra 9. august til og med 4. september.

* Rørosbanen fra Hamar til Støren normalt i perioden, med unntak av helgen 3.–4. september, hvor det er stengt mellom Hamar og Løten.