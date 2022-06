Norwegian kansellerer 17 flygninger onsdag – Widerøe kontakter foresatte om barn som reiser alene

– Vi har åtte tur/retur-flygninger og én enkeltstående flygning som er kansellert i morgen, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til NTB.

Følgende åtte tur/retur-flygninger kanselleres:

* Oslo-København

* Oslo-Trondheim

* Oslo-Evenes

* Oslo-Roma

* Oslo-Molde

* Oslo-Budapest

* Bergen-København

* Bergen-London

I tillegg kanselleres én enkeltflygning fra Oslo til Bergen.

Fått tilbud om ombooking

Tuman sier at samtlige passasjerer er orientert om kanselleringene. Han understreker at rutene som innstilles, kun er én av flere flygninger. Til de fleste destinasjonene går det flere fly daglig, og nær alle passasjerene har fått tilbud om å booke om til en alternativ rute.

– I enkelte tilfeller kan man dessverre oppleve at de andre avgangene til samme destinasjon er fullbooket. Det er veldig mange som har lyst til å reise nå, og av og til klarer vi ikke å finne ledige seter så raskt som vi kunne ønske, sier han.

Han oppfordrer alle passasjerer som er i tvil, til å sjekke nettsiden til Norwegian som til enhver tid er oppdatert med den seneste informasjonen.

– For de aller fleste går reisene som normalt. Det er viktig å understreke at dersom man blir berørt, så blir man kontaktet. Har man ikke hørt noe, så kan man gå ut fra at alt går som normalt, og møte opp på flyplassen som vanlig, sier Tuman.

Widerøe frykter eskalering

Tirsdag kansellerte Widerøe 38 flygninger, og pressesjef Catharina Solli sier at situasjonen er alvorlig.

– Dette vil skape ytterligere ringvirkninger, og vi frykter at kanselleringene bare videreføres og forsterkes onsdag, selv om det er vanskelig å oppgi et eksakt tall nå. Nå nærmer vi oss rundt 10 prosent av alle Widerøes flygninger, sier Solli til NTB.

Selskapet kontakter nå foresatte med barn som skal reise alene på mellomlandinger fra torsdag til tirsdag i neste uke, for å kansellere disse billettene.

– Vi kan ikke risikere at disse barna blir stående fast. Det er mange barn som reiser for å besøke besteforeldre eller venner, men vi tør ikke å ta den risikoen. Det vil nok også mor og far unngå, sier hun.

Ingen SAS-kanselleringer

Det er fremdeles ingen SAS-flygninger som er påvirket av flytekniker-streiken, opplyser SAS' norske pressesjef Tonje Sund til NTB.

– Vi vil ikke spekulere i hva som kan skje, men vi følger utviklingen nøye, naturligvis. Ved eventuelle endringer vil passasjerer som eventuelt blir berørt, bli kontaktet. Har man ikke fått en slik beskjed, kan man møte opp som normalt, sier Sund.

Flyselskapet Flyr er ikke berørt av streiken ettersom de ikke har ansatte som er organisert i NFO.

Streiken fortsetter

Natt til lørdag ble 31 flyteknikere fra Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tatt ut i streik etter at forhandlingene med NHO Luftfart hos Riksmekleren brøt sammen. Mandag morgen ble ytterligere 75 tatt ut i streik, mens streiken trappes videre opp med nye 39 flyteknikere fra lørdag.

Partene møttes søndag kveld, men samtalene endte uten resultater. Det er ikke planlagt noen nye møter. NHO Luftfart mener flyteknikernes lønnskrav er urealistisk høye, mens NFO mener flyteknikernes lønn har vært under press så lenge at yrket ikke lenger er konkurransedyktig

Ytterligere streik i flybransjen ble avverget natt til tirsdag da det ble enighet på overtid i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om bakkemannskapene.

Samtidig pågår det for tiden mekling for SAS, hvor flere hundre norske piloter kan tas ut i streik dersom det ikke blir enighet før fristen går ut ved midnatt natt til 29. juni.