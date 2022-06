Norges største droneavtale er signert

Dronene er av typen Black Hornet 3, og skal bidra til å styrke forsvarsevnen og bygge opp undre norsk forsvarsindustri, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Takket være dette samarbeidet kan vi nå inngå vår hittil største droneavtale for et produkt som er mye bedre og mer avansert enn det vi opprinnelig var med på å utvikle som en følge av den internasjonale suksessen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om signeringen.

Militære nanodroner er definert som droner under 50 gram. Typen Norge har kjøpt veier kun 32 gram. Siden starten av 2007 er over 12.000 Black Hornet-droner levert verden over, med USA som den største kunden.

Norge fikk sin første Black Hornet-drone i 2015, og den nye avtalen vil i første omgang gjelde i fire år, før den kan forlenges med ett år om gangen i inntil tre år.