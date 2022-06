SV-nestleder Fylkesnes har fått skattekrav fra Skatteetaten

– I september oppdaget jeg en skatteregel som var i strid med det Stortinget hadde informert oss stortingsrepresentanter om, skriver Fylkesnes i en uttalelse.

– Jeg tok derfor kontakt med Stortinget og gjorde dem oppmerksom på dette og sendte brev til Skatteetaten med spørsmål om denne regelen omfattet meg, skriver han videre.

– Siden har jeg hatt dialog med Skatteetaten for å gi dem informasjon, og for å få avklart hva riktig skatt og forståelse skal være. Dersom Skatteetatens oppfatning er riktig, har Stortinget gitt feil veiledning til sine representanter over mange år. Saken er ikke avsluttet, og dette er forhold mellom Skatteetaten, Stortinget og hver enkelt representant. Jeg går derfor ikke inn i detaljer utover dette. Men som jeg tidligere har sagt, jeg kommer selvsagt til å betale skatt etter reglene.