Ingen streik blant bakkemannskaper

Tre og en halv time på overtid ble det i natt enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om flyoverenskomsten. Dermed blir det ingen streik.

– Vi er fornøyd med å ha kommet i havn etter en krevende mekling, med god bistand fra mekleren. Nå har vi kommet til en løsning som gir medlemmene våre et lønnsløft som vi håper de kan gi sin tilslutning til, sier forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet.

Enighet i lønnsoppgjøret for sykehusansatte

I natt ble det enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i helseforetakene. Dette gjelder både organiserte i LO-gruppen og YS Spekter Helse.

– Vi har fått et akseptabelt resultat i tråd med resultatet i andre deler av offentlig sektor, og vi har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for våre medlemmer, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

Nobelmedalje solgt

Den russiske redaktøren Dmitrij Muratovs nobelmedalje er solgt for over 1 milliard kroner på auksjon. Kjøperen er anonym. Beløpet skal i sin helhet gå til Unicefs humanitære innsats for barn på flukt fra Ukraina-krigen.

Den uavhengige avisen Novaja Gazetas sjefredaktør fikk fredsprismedaljen i 2021. I mars i år varslet han at han ville auksjonere bort medaljen.

Russisk fremrykking i Sievjerodonetsk

Russiske styrker har gått inn i industridelen av Sievjerodonetsk. Kjemikaliefabrikken Azot er det eneste stedet i byen som ennå ikke er tatt av russiske styrker, ifølge Luhansk-fylkets guvernør Serhij Hajdaj. Landsbyer nær den tungt beleirede byen Sievjerodonetsk er også under konstante angrep, opplyser han.

Rundt 300 sivile har søkt tilflukt i Azot-fabrikken, ifølge Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk.