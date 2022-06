Flystreiken: NFO-lederen har mottatt drapstrusler

Mandag kveld opplyste Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) at de trapper ytterligere opp streiken. I tillegg – om Fellesforbundet og NHO Luftfart ikke blir enige i meklingen innen midnatt, vil 160 flyarbeidere tas ut i streik fra tirsdag. Det har skapt sterke reaksjoner hos enkelte.

Ifølge TV 2 har NFO-leder Jan Skogseth mottatt flere hat- og trusselmeldinger på epost, Facebook og Instagram de siste dagene.

– Her har vi en som ber oss om å «råtne i helvete,» og her er det noen som vil gi oss «blåveiser istedenfor lønnsoppgjør». Det er også verre meldinger enn det, sier Skogseth til TV 2.

Han forteller videre at det er enkelte drapstrusler, men at NFO også har fått mange positive tilbakemeldinger under streiken.

Flere flyselskaper har allerede måtte innstille avganger som følge av streiken.