Flystreiken trappes opp på fredag – ytterligere 39 teknikere tas ut

Dette betyr at totalt 145 teknikere vil være tatt ut i streik fra lørdag morgen dersom ikke konflikten løser seg.

Brudd i forhandlingene mellom NFO og NHO Luftfart førte først til at 31 flyteknikere ble tatt ut i streik natt til lørdag. Mandag ble ytterligere 75 fagorganiserte tatt ut.

Ifølge NFO vil streikeuttaket påvirke alle norske lufthavner, skriver TV 2.

Rammer flere

Flere flyselskaper har måttet innstille avganger som følge av streiken.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian opplyser til NTB mandag kveld at fem avganger tirsdag er innstilt på grunn av streiken. Dette dreier seg om to avganger til Spania, en til Edinborough, en til London og en avgang til København. Alle med avreise fra Oslo.

I SAS opplyser pressevakt Lars Andersen til NTB at ingen av deres avganger tirsdag så langt er rammet av streiken.

Håper på en løsning

– Vi har ingen opplysninger om avlysninger som følge av streiken. Hvis konflikten skulle påvirke trafikken vår, vil vi ta direkte kontakt med de reisene, sier Andersen, som legger til:

– Ellers håper vi på at det snart løser seg.

Widerøe er også rammet av streiken, melder TV 2. Et fly ble mandag kveld innstilt, og tirsdag har selskapet innstilt flere avganger på ruteplanen sin, men uten at det oppgitt at det er streiken som er årsaken til kanselleringen.