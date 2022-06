Ulykken, som skjedde i 15-tiden, skjedde i forbindelse med lossing av byggeelementer, opplyser Sørøst politidistrikt.

– Et element har falt over to personer, som derfor er skadd. Begge er sendt til sykehus og er per nå karakterisert som alvorlig skadd, skriver politiet på Twitter.

De skadde er menn i 40- og 60-årene.

Begge var ved bevissthet da ambulansen forlot stedet.

Saken oppdateres