Boligbrann i Lier – to personer skadd i evakuering

– To personer er skadd i forbindelse med evakueringen før nødetatene kom. En mann er sendt til sykehuset på grunn av røyk, og en kvinne har kuttskader i hodet etter et uhell i forbindelse med evakueringen. Hun blir også sendt til sykehuset i Drammen, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Seks personer skal være registrert på adressen på Reistad, men alle kom seg ut, skriver politiet. De opplyser at bygningen kommer til å bli totalskadd.

Brannen startet i andre etasje i boligen, og politiet meldte at de rykket ut til brannen klokken 15.20.

Rett før klokken 16 opplyste politiet at det ikke er fare for at brannen skal spre seg til andre bygninger, men at slukking pågår, og at de ikke har kontroll.

Brannen er godt synlig fra E18 i Lierbakkene.