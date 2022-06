Drivstoffprisene fortsetter å øke

Prisen på bensin og diesel fortsetter å øke fra et allerede skyhøyt nivå. På en måned alene har prisen på drivstoff økt med henholdsvis 8,1 prosent for bensin og 6,7 prosent for diesel, opplyser SSB.

Snittprisen for en liter bensin i mai i år var på 22,96 kroner, og dieselprisen var 22,39 kroner. Naf mener regjeringen nå må gjøre alvor av løftene om å kutte i avgifter som rammer vanlige folk.

– Det er en skremmende økning, og mange husholdninger sliter med disse rekordprisene. Gjennom vinteren og våren har vi etterlyst tiltak, men blitt møtt av taushet, sier Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i Naf i en pressemelding.

I Sverige har regjeringen kommet med kontantstøtte for bilistene, og Naf har foreslått en lignende ordning i Norge.

– Avgiftskutt er det viktigste tiltaket, og regjeringen kan få pumpeprisen betydelig ned om de bare vil, sier Braadland.

Før helga skrev nyhetsbyrået Bloomberg at Norge har de nest høyeste bensinprisene i verden, kun slått av prisene i Hongkong.