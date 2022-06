Stortingspresidenten vil gjennomgå skattevarsel med parlamentariske ledere denne uka

– Vi har fått varselet fra Skatteetaten og tar det på største alvor. Jeg kommer til å be om et møte med de parlamentariske ledere så fort som mulig denne uka for å snakke om innholdet i varselet, sier stortingspresidenten Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Stortinget har fått varsel om å betale over 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift. Samtidig er det sendt ut varsel til representanter som vil få skattesmell på grunn av pendlerboligsakene.

– Det er veldig alvorlig for Stortinget som institusjon, men det er også alvorlig for enkeltpersonene, sier Gharahkhani.