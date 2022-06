Nytt system skal varsle piloter om droner

Fram til nå har det ikke vært noe sanntidssystem som kan varsle piloter om droner som er i lufta. Det har vært en stor økning i antall nordmenn som eier droner de siste årene.

– Legehelikoptrene flyr ofte utenfor kontrollert luftrom og må kunne lande nesten hvor som helst, for eksempel ved ulykker, søk- og redning, sier flygesjef Lars Erik Bragstad i Norsk Luftambulanse Helikopter.

– Kollisjon mellom helikopter og drone kan være svært alvorlig, og derfor utvikler vi nå vårt eget dronevarslingssystem, sier han.

Det nye systemet ble satt i drift 1. juni og er til utprøving blant utvalgte brukere. I systemet kan droneflygere registrere sine flygninger. Droneflyginger som varsles til Avinor gjennom appen Ninox Drone blir også lagt inn i systemet.

– Denne type samarbeid er viktig for å videreutvikle luftfarten i en sikrere retning gjennom bruk av ny teknologi, og vi er glade for å kunne samarbeide om dette, sier konserndirektør for Avinor Flysikring, Jon Gunnar Pedersen.