Stor økning i bilberginger

I fjor var det 252.600 veihjelp og bilberginger som ble dekket over forsikringen, viser tall fra Finans Norge. I første kvartal i år var det 65.500 slike oppdrag, noe som tilsier at trenden fortsetter.

Fra 2019 til i fjor har antallet oppdrag som dekkes over forsikringen, økt med 31 prosent.

– Under koronaperioden har mange vært på norgesferie og trengt veiassistanse her i landet. I sommer regner vi med at behovet for bilberging og veihjelp fra nordmenn på ferietur i Norden og Europa kommer til å stige betraktelig, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.