Sju av ti vil ta fjerde vaksinedose

Interessen for å ta en fjerde dose øker med alderen, kommer det fram i undersøkelsen Norsk koronamonitor, som er gjennomført av Opinion.

– Alt tyder på at folk flest vil takke ja til en fjerde vaksinedose dersom myndighetene velger å tilby det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I undersøkelsen for juni svarer 64 prosent at de har tillit til at tempoet på vaksineringen i Norge er effektivt. Dette er 7 prosentpoeng lavere enn i mai og det laveste som er målt så langt i år.