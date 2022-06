– Dette for å få et best mulig bilde av hendelsesforløpet, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til VG.

En mann i 60-årene er pågrepet og siktet for å ha avfyrt skuddet. Politiet mener at han skjøt fra vinduet i sin egen leilighet med et grovkalibret våpen.

Den fornærmede, en ung mann, ble ikke kritisk skadd. Ifølge Avisa Oslo kjenner den pågrepne og den fornærmede hverandre.