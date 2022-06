Det ble brudd i meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) natt til lørdag, og 31 flyteknikere er i streik.

Hos Widerøe har flytrafikken stort sett gått som normalt gjennom helgen, med unntak av noen få kanselleringer søndag. Mandag trappes streiken opp med ytterligere 75 teknikere, noe som betyr at rundt en firedel av alle flyteknikerne organisert i NFO vil være i streik.

– Det er utrolig viktig at passasjerene ikke holder seg hjemme som følge av dette. Får du ikke beskjed om annet, er det bare å møte som normalt mandag, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til NTB.

Widerøe vurderer enkelte forhåndskanselleringer, men har foreløpig valgt å ikke gjøre det. Selskapet vil utvilsomt merke streiken på en annen måte på mandag sammenlignet med i helgen, men Brandvoll understreker at det er vanskelig å si noe om hvordan de neste dagene blir.

– Vi har god tro på normal trafikk mandag og tror det skal gå forholdsvis greit, sier hun.

– Ingen avganger berørt

For Norwegian har flytrafikken gått som normalt i helgen, og ingen flyginger er kansellert som følge av streiken, sier pressekontakt Silje Glorvigen i Norwegian til NTB.

– Vi oppfordrer fremdeles alle passasjerer til å møte opp til vanlig tid og kommer til å gi beskjed dersom det blir endringer, sier hun.

– Vi må komme tilbake til hvordan det blir fremover, men foreløpig er ingen avganger berørt, sier Glorvigen.

SAS har også hatt en normal helg på tross av streiken. Selskapet har ingen informasjon om mandagens flytrafikk og sier at man eventuelt må komme tilbake til det.

– Passasjerer vil bli kontaktet dersom deres fly blir kansellert, sier kommunikasjonsrådgiver Anna Sandell i SAS til NTB.

Flyselskapet Flyr er ikke berørt av streiken ettersom de ikke har ansatte som er organisert i NFO.

Nye forhandlinger?

Meklingen gikk på overtid etter midnatt fredag kveld. Avstanden mellom partene var imidlertid for stor, og like før klokken 4 ble meklingen brutt.

– Årsaken til bruddet var i våre øyne svært høye økonomiske krav, sa administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NTB lørdag.

Han omtalte lønnskravene som urealistiske. NFO-leder Jan Skogseth sa på sin side at flyteknikernes lønn har vært under press så lenge at yrket ikke lenger er konkurransedyktig.

– Vi er i en situasjon hvor det er uakseptabelt med et lønnstillegg som frontfagene. Flyteknikeryrket må ha en nivåheving av lønn nå, sa NFO-lederen lørdag.

Han sa at flyteknikerne ville ta initiativ til ny mekling, men det er ikke bekreftet hvorvidt nye forhandlinger er i gang. Partene har ikke besvart NTBs henvendelser søndag.