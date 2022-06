Natt til lørdag gikk 31 flyteknikere ut i streik etter at NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) ikke klarte ikke å bli enige i meklingen. Allerede mandag blir streiken utvidet med ytterligere 75 flyteknikere.

Tirsdag er det fare for ytterligere streik og mer trøbbel for passasjerene. Da møtes Fellesforbundet og NHO Luftfart til mekling etter at resultatet på Flyoverenskomsten ble nedstemt.

Partene møtes hos Riksmekleren mandag, med frist ved midnatt samme dag. Dersom partene ikke kommer til enighet, tas 160 av Fellesforbundets medlemmer ut i streik fra tirsdag.

Kampklare om nødvendig

Fellesforbundet s forhandlingsleder og forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen sier at de er motivert for å finne en løsning, men at både delegasjonen og medlemmene er kampklare hvis det skulle bli nødvendig.

– Hvis denne bransjen skal være konkurransedyktig på å tiltrekke seg de rette folkene, må vi se en progresjon i utviklingen av lønnsnivået i overenskomsten. Vi har en svært krevende mekling foran oss der manglende reallønnsutvikling på overenskomsten har vårt klare fokus, sier Sivertsen.

Lasting og lossing

Flyoverenskomsten mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet omfatter bakkemannskaper som flyteknikere, mekanikere, stuere, sjåfører, rengjøringspersonell og personell knyttet til lasting og lossing og ekspedisjon.

I det første uttaket har Fellesforbundet varslet plassfratredelse for medlemmer i Aviator i Bergen og Widerøe Ground Handling i Trondheim.