Mann døde i motorsykkelulykke i Hallingdal

En mann i 60-årene mistet livet i en trafikkulykke på Torpo i Ål kommune i Hallingdal i går kveld. Motorsykkelen mannen kjørte ble funnet 900 meter unna ulykkesstedet på riksvei 7. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 19.46 lørdag kveld.

– Den omkomne er fra Hallingdal, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB. Han ønsket i natt ikke å si noe om hendelsesforløpet.

To alvorlig skadd i båtulykke utenfor Kragerø - mistenker promillekjøring

Båteieren som politiet søkte etter i forbindelse med en båtulykke i skjærgården utenfor Kragerø i natt, har meldt seg, opplyser politiet som mistenker ham for promillekjøring.

I alt tre personer ble skadd da to fritidsbåter kolliderte i Bærøyfjorden utenfor Kragerø like etter klokken 1 i natt. To av de tre er alvorlig, men ikke livstruende skadd. Den ene har hodeskader og den andre har beinbrudd, opplyser politiet.

Stoltenberg: Krigen kan vare i flere år

Nato-sjef Jens Stoltenberg tror det kan ta flere år før krigen i Ukraina er over. I et intervju med den tyske søndagsavisen Bild am Sonntag sier han at det derfor er viktig å ikke gi slipp på støtten til Ukraina, selv om kostnadene er høye.

Stoltenberg sier også at forsendelser av mer moderne våpen og utstyr vil øke sannsynligheten for at Ukraina vil være i stand til å drive russiske styrker ut av Donbas-regionen.

Demonstrasjoner i Ecuador fortsetter

Demonstrasjoner med krav om billigere drivstoff i Ecuador fortsetter i flesteparten av landets 24 provinser, inkludert de tre provinsene der president Guillermo Lasso har innført unntakstilstand.

Demonstrasjonene ble startet av aktivister tilhørende landets urbefolkning tidligere i uken og har siden fått støtte fra blant annet studenter og arbeidere. Så langt er minst 83 personer blitt skadd i sammenstøt med sikkerhetsstyrkene og 40 er blitt pågrepet. Lasso har møtt urbefolkningsledere i et forsøk på å få slutt på demonstrasjonene, men samtalene har brutt sammen.

Støtter nytt stort rentehopp i USA

Styremedlem Christopher Waller i USAs sentralbank sier han vil støtte et stort rentehopp på neste rentemøte i juli. Han ser da for seg enda en økning på 0,75 prosentpoeng.

Økningen vil i så fall være like stor som renteoppgangen sentralbanken i USA kunngjorde før helgen. Da sa sentralbanksjef Jerome Powell at det er mulig at det blir en ny økning på 0,75 prosentpoeng også på neste måneds rentemøte.