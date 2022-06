Butikk knivranet i Trondheim - to menn pågrepet

Operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt forteller at saken startet med at et vitne ringte inn og fortalte at to ungdommer tagget på en bygning i Innherredsveien.

– Få minutter senere, tolv minutter over midnatt, ringer samme vitne og forteller at en dagligvarebutikk i Innherredveien ble ranet. To personer ble sett løpende fra stedet, forteller operasjonslederen.

Politiet væpnet seg og i løpet av få minutter var to mistenkte menn pågrepet.

– De to er i midten av 20-årene og godt kjent av oss fra før. Det ble funnet en kniv og varer fra butikken på de to mistenkte, forteller hun.

Det var en ansatt i butikken da ranet skjedde, men ingen kom til skade under ranet.