To menn omkom i båtulykke utenfor Molde

– Vi kan bekrefte at båten har kjørt på et skjær. Vi kan også bekrefte at to personer, begge menn, er omkommet, sier innsatsleder Hans Kristian Lundgreen i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Det var kun de to mennene i båten. Politiet har antydet at høy fart kan ha vært en medvirkende årsak til hendelsen.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.37 fra en båtfører som var i området, men det er usikkert når båten kjørte på skjæret. Båten lå med baugen opp i vannet da den ble oppdaget.

– Vi er ikke sikre på når ulykken skjedde. Ingen har hørt eller sett noe. Det kan ha gått flere timer fra ulykken til båten ble oppdaget. Det får etterforskningen avdekke. Båten skal etter planen heves i løpet av natt til søndag.