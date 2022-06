Det skriver VG.

NFO-leder Jan Skogseth sier man ønsker ny kontakt i et forsøk på å ta ansvar for at sommerferier ikke blir ødelagt på grunn av streiken.

Det ble brudd i meglingen mellom NHO Luftfart og NFO natt til lørdag, og dermed er 31 teknikere altså i streik. Foreløpig skaper det ikke store problemer for de berørte selskapene SAS, Norwegian og Widerøe, men mandag skal man etter planen ta ut ytterligere 75 teknikere.

Administrerende direktør Thorbjørn Lothe i NHO Luftfart sier de foreløpig ikke har fått noe formelt initiativ, og derfor heller ikke kan kommentere saken.