Støre: – Lei meg for at det har tatt så lang tid

Åpningen av det nasjonale minnestedet etter 22. juli-terroren skjedde i stekende sol og sommervær, i sterk kontrast til den regntunge og grå julidagen for snart elleve år siden.

– I dag åpner vi endelig det nasjonale minnestedet her på Utøya. Det har tatt lang tid, og det er jeg lei meg for, men nå står vi her, sa Støre.

Han kaller minnestedet verdig og symboltungt.

– Vi som nasjon trenger et minnested. Et sted som for alltid kan minne oss om alle de vi mistet. Et sted der våre barn og barnebarn kan lære om hva som skjedde, om konsekvensene av høyreekstremisme og hat, sa Støre.