To personer funnet etter forlis utenfor Molde

– En båt er funnet kantret, og det er funnet to personer i sjøen, sier redningsleder Erik Willassen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Willassen opplyser at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det var flere enn de to i båten, men at de jobber med å finne ut av det.

– Vi søker fortsatt både med helikopter, båter og dykkere, sier han.

Han opplyser at det er skader på båten som kan tyde på at det har vært en grunnstøting.

– Men det blir spekulasjoner, understreker han.

Værforholdene i området er fine, og det er lite bølger, opplyser Willassen.