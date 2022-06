Åpning av 22. juli-minnested

Lørdag er det offisiell åpning av minnestedet på Utøykaia, Minnestedet består av 77 bronsesøyler – én for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar ved åpningen.

Pride-start i Oslo

I ti dager skal Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold finne sted i Oslo, og startskuddet går lørdag. I forbindelse med årets Pride-feiring skal Stortinget flagge med regnbueflagget. Pridefestivalen går fra 18. til 27. juni.

Åpning av Tungtvannskjelleren

Etter fem år med utgraving, planlegging og bygging åpnes lørdag Tungtvannskjelleren og et nytt museumsbygg for publikum i Rjukan. Det nye museumsbygget er bygget over ruinene av den historiske tungtvannskjelleren. Åpningen av Tungtvannskjelleren er ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og sjef for Forsvarets spesialstyrker Joar Eidheim.

Minnemarkering for drept palestinsk journalist

Det holdes minnemarkering i Øst-Jerusalem for den palestinske Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh, som ble drept mens hun dekket en israelsk operasjon ved Jenin i mai. Markeringen finner sted i landsbyen Beit Hanina.

Paul McCartney fyller 80

Musikeren og Beatles-grunnleggeren Paul McCartney fyller lørdag 80 år. Legenden har fortsatt ikke helt lagt turnelivet bak seg, det er kun en uke siden han avsluttet turneen «Paul McCartney Got Back». Neste uke entrer han Pyramid Stage som headliner på den britiske gigantfestivalen Glastonbury.

Kristiansund jakter årets første seier

Lørdag spilles to kamper i Eliteserien i fotball. Tabelljumbo Kristiansund jakter fortsatt sesongens første seier. Så langt har det blitt en uavgjort og seks tap – og dermed fattige ett poeng på de sju første rundene. Lørdag tar laget imot regjerende mester Bodø/Glimt. I den andre kampen møtes Sarpsborg 08 og Strømsgodset i Østfoldbyen.

Norske medaljehåp i Svømme-VM

Henrik Christiansen, Nicholas Lia og André Klippenberg Grindheim skal i aksjon for Norge under svømme-VM i Ungarn, lørdag. Christiansen skal kjempe om medalje i 400 meter fri, Lia deltar i 50 meter butterfly, mens André Klippenberg Grindheim skal svømme 100 m bryst menn. Det er kvalifisering, semifinaler og finaler lørdag.

Mol og Sørum jakter fortsatt VM-gull

Anders Mol og Christian Sørum fortsetter jakten på VM-gull når de lørdag spiller VM-semifinale i Roma. Den norske duoen har tidligere vunnet verdenstouren, OL og fire strake EM-titler, men mangler VM-gull.