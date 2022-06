Flyteknikere streiker

NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) klarte ikke å bli enige i meklingen. Like før klokken 4 i natt ble det dermed klart at flyteknikerne går ut i streik.

Både Norwegian, SAS og Widerøe blir rammet av streik, og flere avganger vil bli kansellert. I første omgang går 31 flyteknikere ut i streik fra i dag morges. Men allerede mandag blir ytterlige 75 flyteknikere tatt ut i streik. Dermed vil rundt en firedel av flyteknikerne organisert i NFO streike.

Unntakstilstand i Ecuador

Ecuadors president Guillermo Lasso har innført unntakstilstand i tre av landets provinser etter demonstrasjoner i regi av landets urbefolkning. Unntakstilstanden omfatter hovedstaden Quito.

Demonstrantene har blant annet krevd kutt i drivstoffprisene. Noen av protestene har endt med voldelig utgang.

YouTube fjerner kongressvideo

YouTube har fjernet en video fra komiteen som gransker kongresstormingen og begrunner det med at videoen inneholder falske påstander fra Donald Trump.

– Våre retningslinjer forbyr innhold som fremmer falske påstander om at omfattende valgfusk og feil endret utfallet av det amerikanske presidentvalget i 2020, hvis det ikke også inneholder tilstrekkelig kontekst, sier YouTubes talsperson Ivy Choi.

Rakettangrep mot Israel

Militante palestinere har skutt en rakett inn i det sørlige Israel, ifølge den israelske hæren.

Raketten ble skutt ned av det israelske luftforsvarssystemet etter at sirener gikk av i kystbyen Ashkelon, opplyste hæren i natt. Det var ikke meldt om drepte eller sårede.

Ulv felt i Rendalen i Nord-Østerdal

En hannulv ble fredag kveld felt nord for Unset i Rendalen - to dager etter at fellingstillatelsen ble gitt.

– Denne ulven ville påført beitedyr skade og store lidelser før eller senere, sier rådgiver Ole Sylte Heggset i enhet for miljø og landbruk i Alvdal og Tynset til Arbeidets Rett.