Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.44.

– To menn kitet i sjøen utenfor Kverve da den ene skal ha truffet land i litt for stor fart. Han er skadd, men hadde pust og puls da han ble fløyet til Trondheim, forteller operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Den andre kiteren er ikke kommet til skade.