Politiet får ikke bruke cannabisbeslag som bevis – retten mener beslaget var ulovlig

Det var Dagbladet og NRK som onsdag skrev om de beslaglagte plantene som politiet ikke kan bruke som bevis. I tingretten ble mannen dømt, men saken ble anket da mannen mente ransakingen av boligen hans var ulovlig.

Belaget ble gjort i 2020 etter at politiet fulgte etter mannens bil il i Viken fylke. Politibetjentene mente mannen fremsto beruset, og det ble gjennomført ransaking av mannen og hans to biler – uten at det ble gjort funn.

Deretter ransaket de mannens hjem, uten at en politijurist ble konferert på forhånd. Det var her det ble gjort funn av cannabisplantene.

Forsvarer Wahid Shah sa i ankesaken at han mente politiets beslag var ulovlig og derfor ikke kunne brukes som bevis. Det var et flertall av dommerne i Borgarting lagmannsrett enig i.

Aktor Hulda Karldsottir sier de vil vurdere å anke saken til Høyesterett når dommen foreligger.

Torsdag omtalte Rett24 en avgjørelse fra Hålogaland lagmannsrett der retten reduserte straffen for oppbevaring av ett kilo hasj ettersom ransakingen av boligen var ulovlig.