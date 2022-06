Kristensen har vært leder i Virke i tre og et halvt år. Tidligere denne uken fortalte han i VG om en opprivende intern konflikt, der ledelsen fikk hard kritikk.

– Ivar har gjort en formidabel innsats for Virke og gjennom pandemien har han bidratt til at Virke står sterkere, har mer politisk gjennomslag og er mer kjent i samfunnet enn tidligere, sier president i Virke, Margrethe Sunde.

– Oppdraget mitt var å gjøre Virke synlig, tydelig og enhetlig. Jeg er stolt over den jobben som er lagt ned av de ansatte for å gi råd til medlemmene og myndighetene gjennom en krevende pandemi, sier Kristensen.

Ønsker Virke lykke til

– Samtidig har organisasjonen gjennomgått en stor omstilling for å stå bedre rustet for fremtiden. Jeg er nå kommet fram til at det er riktig å gi stafettpinnen videre til andre og ønsker Virke lykke til med viktig arbeid på vegne av medlemmene, sier han.

Kristensen sa mandag til VG at den interne konflikten gjorde inntrykk på ham.

– Når ansatte sier det de sier, er jeg den første til å si at det er trist. Det har jeg ingen problemer med å være lei meg for. Det er jeg, som øverste leder, og de andre lederne, sitt ansvar å ta tak i det, sa han til VG.

Fratrer i slutten av juni

Kristensen er ikke tilgjengelig for intervju fredag, opplyser Virke til NTB. Heller ikke president Sunde vil stille til intervju om saken.

De ansatte i Virke ble orientert om hans avgang fredag. Han fratrer i slutten av juni.

– Sentralstyret har gitt klart mandat til å utvikle Virke for fremtiden, og sikre at medlemmene våre er en del av løsningen for mer bærekraftig verdiskaping. Dette prosjektet har Ivar gått inn i med all kraft, og den overordnede strategien ligger fast. Jeg vil takke Ivar varmt for innsatsen og ønske ham lykke til videre, sier Sunde.