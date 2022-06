FHI: Dødelig bakterieutbrudd på sykehusene er over

Bakterieutbruddet rammet 40 sykehus og førte til over 380 smittetilfeller fra oktober 2021 til mai 2022. Bakterien er farlig for svært syke personer, og Folkehelseinstituttet mener utbruddet bidro til minst åtte dødsfall.

Utbruddet er sporet til ferdigfuktede engangskluter. Klutene er nå tatt ut av bruk og dermed er utbruddet nå over, mener FHI.

– Utbruddet kunne pågått lenger om ikke en oppmerksom infeksjonslege ved UNN Tromsø, hadde reagert på at tre intensivpasienter døde av pseudomonasinfeksjon med kort mellomrom i november 2021, sier overlege Kirsten Gravningen ved Folkehelseinstituttet.

Selv om utbruddet er over venter FHI at det vil dukke opp flere smittetilfeller, siden sykdom kan oppstå flere måneder etter smitte. FHI mener sykehusene må gjennomgå bruken av ikke-sterile kosmetiske produkter for de mest sårbare gruppene.

I tillegg påpeker FHI at utbruddet har vist at Norge ikke har akkrediterte laboratorier for å undersøke mistenkte produkter.