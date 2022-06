Mann i Bergen siktet for seksuell omgang med tre barn

Det dreier seg om tre jenter, opplyser politiadvokat Lillian Anderson Kleppe til Bergens Tidende. Hun oppgir at siktede er bosatt i Bergen og ble pågrepet tirsdag morgen.

Han ble torsdag framstilt for varetektsfengsling. Politiet ba om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud.

Kleppe sier mannen ikke har erkjent straffskyld for noen av forholdene i politiavhør. Mannen er ifølge Kleppe blitt pågrepet for samme sakskompleks tidligere, i fjor og i januar i år. I januar ble han løslatt uten å bli fremstilt for varetektsfengsling, sier politiadvokaten.

Mannen er også siktet for befatning med overgrepsmateriale.