Kun en av fire unge tror verden kommer til å løse klimakrisen

Pessimismen øker dessuten med alderen. Fire av fem ungdommer i alderen 16 til 19 år tror ikke verden vil klare å løse klimakrisen, og det er særlig jenter som tviler.

Det viser en undersøkelse fra Opinionen gjennomført på vegne av Redd Barna og Miljøagentene. 1.039 barn og unge i alderen 8 til 19 år deltok i undersøkelsen.

– Vi ser at barn og unge er engasjerte og villige til å strekke seg langt for å løse klimautfordringene. Mange mener at både skolen, venner og familie gjør nok for å ta vare på klimaet, men at det er innsatsen fra myndighetene som mangler, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna i en pressemelding.

Over halvparten sier de er villig til å forandre på ting i livet sitt for å ta hensyn til klima og miljø.

Undersøkelsen viser også at det er ikke deres egen framtid barn og unge er mest bekymret for: 2 av 3 svarer at de bekymrer seg mest for framtiden til barn og unge i andre land.