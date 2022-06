Feiring av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag

Torsdag har regjeringen invitert til festmiddag på Deichman i Bjørvika i Oslo. Feiringen av prinsessens myndighetsdag 21. januar ble utsatt på grunn av pandemien. Festmiddagen med kulturelle innslag er regjeringens gave til prinsessen.

Pensjonsutvalget leverer rapport

Pensjonsutvalget har brukt to år på å gå pensjonsreformen fra 2011 etter i sømmene for å lete etter forbedringer. Hovedutfordringen har vært å finne et system for alderspensjon som både er sosialt og økonomisk bærekraftig. Torsdag leverer utvalgets leder Kristin Skogen Lund utredningen til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Justisministeren deltar på Røde Kors-åpning

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltar i den offisielle åpningen av sommerberedskapen til Røde Kors. Statsråden skal delta i en søk- og redningsdemonstrasjon ved Ulsrudvann i Oslo. Normalt i sommermånedene deltar Røde Kors Hjelpekorps i rundt 500 oppdrag, noe som tilsvarer fem aksjoner hver dag.

Kevin Spacey for retten i London

Den amerikanske skuespilleren Kevin Spacey måter i en domstol i London, tiltalt for seksuelle overgrep mot tre menn. Overgrepene skal ha blitt begått i perioden 2003 til 2013. Flere har de siste årene kommet med anklager, og enkelte har gått til søksmål mot Spacey – men han har aldri blitt dømt, og sivile søksmål mot ham har blitt henlagt.

Menneskerettighetsdomstolen avgjør diskrimineringssak

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) kommer med sin avgjørelse i saken der 73 russiske menneskerettighetsorganisasjoner, inkludert Memorial, mener seg utsatt for diskriminering. Russiske myndigheter har stemplet organisasjonene som utenlandske agenter og flere av dem har i ettertid blitt oppløst eller tvunget til å stenge virksomheten.

Ingebrigtsen går for rekord på Bislett Games

Flere norske friidrettsprofiler deltar på Bislett Games torsdag. Blant annet har Jakob Ingebrigtsen uttalt at han går for europeisk rekord på 1 engelsk mil. Hans to brødre, Henrik og Filip, og Narve Gilje Nordås løper 5.000 meter. I tillegg skal Amalie Iuel i aksjon på 400 meter hekk, Hedda Hynne løper 800 meter, mens Karoline Bjerkeli Grøvdal deltar på 5.000 meter for kvinner.

Mol og Sørum jakter VM-gull

Det norske sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum spiller åttedelsfinale i sandvolleyball torsdag. Motstander er Robin Seidl og Philipp Waller fra Østerrike. Den norske duoen har tidligere vunnet verdenstouren, OL og EM, men mangler VM-gull.

Terminlisten for engelsk Premier League

Terminlisten for engelsk Premier League offentliggjøres torsdag klokken 10. Da blir det blant annet kjent hvem tittelforsvarer Manchester City, med Erling Braut Haaland på laget, møter i sesongåpningen. Premier League-starten skjer litt tidligere enn vanlig, i år blir første spark på ballen tatt 6. august. Årsaken er at VM i Qatar tvinger fram en pause i seriefotballen på tampen av året. Siste runde er satt til 28. mai.