Høyre faller mest – SV og Frp øker mest

Høyres oppslutning på 24,6 prosent er 4,1 prosentpoeng lavere enn i maimålingen, men likevel 4,2 prosentpoeng over valgresultatet i fjor høst, skriver Nettavisen.

Høyres tidligere regjeringspartner, Fremskrittspartiet, får 14,6 prosent, som er fram 1,2 prosentpoeng fra mai.

– Frp er i ferd med å ta en rolle som ligner litt på den Senterpartiet hadde før de kom i regjering. Nå er de talsperson for lavere strømpriser og bensinpriser, og er det tydeligste opposisjonspartiet i en del slike saker, sier valganalytiker og statsviter Svein Tore Marthinsen.

Senterpartiet fortsetter nedturen og ligger nå på 7 prosent. Det er tilbake 1,5 prosentpoeng fra mai og nesten en halvering fra valgresultatet i høst da partiet fikk 13,5 prosent. Arbeiderpartiet går fram 0,9 prosentpoeng til 22,2 prosent. Det er 4,1 prosentpoeng lavere enn valgresultatet.

Målingens vinner er regjeringens støtteparti SV. Partiet måles til 9,5 prosent, fram 2,4 prosentpoeng fra maimålingen.

Med KrF under sperregrensen og MDG over, glipper det borgerlige flertallet. Mandatberegningen gir Høyre, Frp, Venstre og KrF til sammen 80 mandater, fem mindre enn det som kreves for flertall.

For de øvrige partiene ser målingen slik ut: Venstre 4,6 prosent (-0,3), KrF 3,5 prosent (uforandret), MDG 4,3 (+1,1) og Rødt 5,7 (-0,4).

Målingen har en feilmargin mellom 1,3 og 3,1 prosentpoeng.