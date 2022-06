Siktet erkjenner å ha skutt mann på Mortensrud

– Siktede har forklart seg til politiet og erkjent straffskyld for grov kroppsskade ved å ha skutt fornærmede. Han har videre bidratt med opplysninger i saken som har gjort at politiet har kontroll på det antatt brukte skytevåpenet, opplyser Oslo-politiet.

Politiet har ingen opplysninger om at hendelsen knytter seg til området.

– Mortensrud fremstår som et tilfeldig sted for hendelsen.

Den siktede mannen, som er i 30-årene, meldte seg for politiet torsdag 2. juni etter å ha vært etterlyst i dagene etter skytingen. Det var om kvelden søndag 29. mai at en mann ble funnet skutt ved Mortensrud kirke. Begge de to er norske statsborgere.