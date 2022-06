Politiet mottok en melding klokken 11.49 som gikk ut på at en elev sprang etter andre personer med et stikkvåpen i hånden på en barneskole i Midtre Gauldal kommune, som ligger et stykke sør for Trondheim.

Hendelsen ble definert som en såkalt Plivo-hendelse, altså pågående livstruende vold. Både brann, helse og politi rykket ut til området.

Ansatte og elever på skoler og barnehager i nærområdet ble bedt om å holde seg innendørs. Eleven beveget seg etter hvert bort fra skoleområdet og la fra seg stikkvåpenet, som viste seg å være en stor kniv, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Klokken 12.21 fikk politiet kontroll på eleven.

– Politiet oppfattet dette som en svært alvorlig situasjon og vil rose ansatte ved skolen som ga raskt beskjed og gjorde tiltak for å beskytte elever på skolen. Vi vil også takke brann og helse som var raskt på stedet og bidro, sier operasjonsleder Øystein Sagen.

Skolens kriseteam er varslet, og eleven vil bli fulgt opp videre. Politiet sier de ikke har noen flere opplysninger i saken per nå