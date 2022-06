Agder politidistrikt varslet om ulykken vest for Osestad i Lindenes klokka 10 onsdag formiddag. Først meldte politiet at det dreide seg om en ulykke mellom en bil og en motorsykkel, men opplyste senere at tre kjøretøyer var involvert.

Luftambulansen kom til stedet og veien ble stengt mens det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet. Klokka 11.39 opplyste politiet at føreren av motorsykkelen var erklært død på stedet, og at de nærmeste pårørende var varslet.

– Ulykkesgruppen, havarikommisjonen og kriminaltekniker er kalt ut, opplyser Agder politidistrikt.