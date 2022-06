Mulig jernbanestreik på Østlandet

Sporarbeidere som er organisert under LO Stat kan gå ut i streik dersom ikke de blir enige i mekling med jernbaneoperatører under Spekter. Dersom det ikke blir enighet, blir det streik som i første rekke lammer jernbanetrafikken i Stor-Oslo og på Ofotbanen.

De nye reglene for elsparkesykkel trer i kraft

Fra og med onsdag er elsparkesykler klassifisert som motorvogn. Dermed kan man miste førerkortet for fyllekjøring, det blir forbudt for barn under tolv år å kjøre dem, og det blir krav om ansvarsforsikring.

Internasjonale forsvarsministre i Oslo

Ledere fra de ti landene i Joint Expeditionary Force (JEF) har samlet seg i Oslo. Blant deltakerne på møtet er den britiske forsvarsministeren Ben Wallace, som holder pressekonferanse med forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Rentemøte avsluttes i USA

Det to dager lange møtet i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve tar slutt.

Fotball-NM for kvinner

Det spilles 3. runde i cupen for kvinner. Blant toppserielagene skal blant andre Rosenborg til Ålesund og måte AaFK Fortuna, Vålerenga skal til Grimstad for å møte Amazon, LSK Kvinner tar imot Øvrevoll Hosle, og Brann tar imot Arna-Bjørnar.