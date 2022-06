Flybensin levert til Stavanger lufthavn holder ikke rett kvalitet

Kommunikasjonssjef i energiselskapet St1, som leverer flydrivstoff, sier til Solabladet at det er drivstoff levert til flyplassen, men at tester viser at det ikke holder rett kvalitet.

– Vi tester hele tiden drivstoffet vi leverer, og her var det et av måleparametrene som ikke nådde opp til kravene. Det må de gjøre for at vi skal levere det ut, forteller Lillian Aasheim i St1.

For tiden er det dermed kun ambulansefly og redningshelikopter som får drivstoff.

Aasheim opplyser at selskapet jobber med å sende drivstoff i tankbil fra Bergen.

I tillegg skal drivstoffet fra depotet i Risavika testes natt til onsdag for å finne ut om det er av rett kvalitet.