Fortsatt ingen mistenkte etter skyteepisode i Oslo søndag

– Vi har ingen pågrepne i saken og ingen konkrete mistenkte per nå. Vi jobber ut fra flere aktuelle hypoteser og etterforsker saken bredt, sier avsnittsleder for etterforskning Thomas Stange på Majorstuen politistasjon til Nordre Aker Budstikke.

Klokka 20.38 søndag kveld fikk politiet melding om at det var blitt avfyrt minst to skudd gjennom vinduer i et rekkehus på Kjelsås, nordøst i Oslo. Ingen kom til skade, men skuddene lagde hull i vinduer i to ulike leiligheter.

Politiet har sikret spor, utført tekniske undersøkelser, og utført rundspørring i nabolaget, men ber fortsatt om tips og observasjoner fra publikum.