Nokas-dømte Metkel Betew slipper forlenget forvaring

Det er Dagbladet som skriver om lagmannsrettens beslutning.

I dommen står det at lagmannsretten mener det ikke foreligger en nærliggende og reell fare for at Betew på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd.

Betew ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år etter Nokas-ranet i april 2004. I 2018 ble han også dømt til fem år og fire måneders fengsel for å ha stått bak innførsel av 50 kilo hasj i prøvetiden.

Når han slipper ut fra forvaring, skal han uansett sone denne fengselsstraffen.