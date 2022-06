Oslo vil få slutt på aids-epidemien innen åtte år

– Over halvparten av alle som lever med hiv i Norge, er bosatt i Oslo-området, og det er også i Oslo at de fleste nye tilfellene blir diagnostisert, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Ved utgangen av 2020 anslo Verdens helseorganisasjon (WHO) at nærmere 38 millioner mennesker lever med hiv rundt om i verden. Ifølge FHI bor 6.778 av dem i Norge.

Ifølge byråden er signeringen av FN-avtalen viktig for å sørge for at alle som har hiv, har tilgang til livreddende og forbedrende forebygging, behandling, omsorg og støttetjenester.

– Å ta del i det globale samarbeidet vil både bidra til at Oslo og Norge når målene, men også være en inspirasjon for andre byer, både nasjonalt og i land som opplever Norge som naturlig å sammenligne seg med, avslutter Steen.

Selve signeringen av avtalen vil finne sted på Oslo rådhus 20. juni.