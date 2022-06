Sosialstøtten og bostøtten styrkes i revidert nasjonalbudsjett

Det har regjeringen og SV blitt enige om i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Kostnaden for å øke sosialstønaden er på 71,7 millioner kroner, mens kostnaden for utvidet bostøtte er på 160 millioner kroner.

Grete Wold, boligpolitisk talsperson i SV, påpeker at bostøttemottakere er blant dem med dårligst økonomi i Norge, og at det for partiet har vært viktig å plassere pengene slik at de utgjør en forskjell.

– Boligkostnadene i Norge har løpt løpsk. SV vil at bostøtteordningen skal styrkes og utvides, slik at flere får støtte og støtten per mottaker blir høyere, sier hun.