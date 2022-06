Tove Kayser er datter av Fredrik Kayser (1918-2009), en av de 11 senere så berømte sabotørene. Hun forteller til NTB at hun var der rett etter at kjelleren ble gravd frem igjen i 2017. Mange ble overrasket over hvor intakt den var – selv kanalen høyt oppe på veggen der to av sabotørene krøp inn, en av dem hennes egen far, var bevart.

– Det var en fantastisk opplevelse. Jeg ble bare stående helt stum og bare reflektere over hva som hadde skjedd inne i det rommet.

Tilbake igjen



Mandag formiddag besøkte hun Tungtvannskjelleren på ny i forbindelse med pressevisningen før den offisielle åpningen førstkommende lørdag. I mellomtiden er det skapt et unikt, nytt museumsbygg over ruinene av den historiske kjelleren. Og det er formidlingen rettet særlig til dagens barn og unge som gjør at sabotørdatteren stiller opp.

Tove Kayser ved luftekanalen der faren, Fredrik Kayser, krøp inn gjennom sammen med Gunnerside-leder Joachim Rønneberg en februarnatt i 1943. Foto: NIA NTB kultur

– Det er en fantastisk forandring fra når jeg var der sist, da de nettopp hadde funnet kjelleren. Som gammel lærer er jeg veldig takknemlig for at dette gjøres. Som nasjonalmuseum er det vel verdt å bruke de millionene det har kostet, nettopp av hensyn til barn og unge. Jeg har stor tro på den oppvoksende slekt, ikke minst nå når vi har fått krigen i Ukraina så tett på oss. Jeg tror veldig mange unge i dag ville gjort det samme, sier hun og legger til:

Om Tungtvannskjelleren Kampen om tungtvannet sto sentralt under 2. verdenskrig. Norsk Hydros tungtvannsproduksjon på Vemork var en viktig del av nazistenes atomprosjekt under andre verdenskrig. Flere viktige militære operasjoner tok sikte på å stoppe den. Mest kjent er Operasjon Gunnerside, eller Tungtvannsaksjonen, der 11 sabotører natt til 28. februar 1943 gikk til aksjon. Ledet av Joachim Rønneberg kom de seg usett inn i Tungtvannskjelleren, sprengte den og hindret fienden i å gjøre en mulig katastrofal plan til dødelig virkelighet. Ikke et liv gikk tapt. Kjelleren ble funnet mer eller mindre intakt i 2017, etter at Hydrogenfabrikken over den ble revet i 1977. Etter fem år med utgraving, planlegging og bygging åpnes kjelleren og et nytt museumsbygg for publikum. Historien om sabotasjeaksjonen i 1943 vil dermed fortelles nøyaktig der den fant sted. Det nye museumsbygget er bygget over ruinene av den historiske tungtvannskjelleren og presenterer kjelleren i sin opprinnelige tilstand, som en del av Norsk Industriarbeidermuseums arbeid med å bevare og presentere norsk industri- og kulturarv. Rjukan-Notodden industriarv ble innlemmet i UNESCOs verdensarvliste i 2015. Lørdag 18. juni er det offisiell åpning av Tungtvannskjelleren. Da vil forsvarsminister Bjørn Arild Gram og sjef for Forsvarets spesialstyrker Joar Eidheim være til stede sammen med pårørende og etterkommere av sabotørene, sammen med en rekke inviterte – blant dem den britiske ambassadøren og leder for Special Forces Club, og riksantikvaren. I forbindelse med åpningen blir det en rekke foredrag, blant annet om den arkeologiske prosessen og det norsk-britiske militære samarbeidet. Det blir også lansert en ny bok, «Tungtvannssabotørene», med portretter av de 11 sabotørene, og det blir guidet tur på den såkalte sabotørstien.

– Det å kunne formidle noe om hvorfor vi har det så godt i Norge er viktig. At det er fordi det var noen som gikk foran, som kjempet for friheten og freden. Som Joachim Rønneberg sa så mange ganger: «Vi må kjempe for freden og friheten hver dag».

Var speider



Faren var bare 24 år da han i februar 1943 var med på sabotasjeaksjonen kalt operasjon Gunnerside, i ettertid kalt «en av krigens viktigste militære operasjoner». Men da hadde han allerede kjempet som frivillig i den finske vinterkrigen på finsk side mot russerne i 1939, deltatt i kampene i Norge i 1940, sluttet seg til Kompani Linge i England i 1941 og vært med på kommandoraidet mot Lofoten samme år.

– Han var ganske ung da han bestemte seg for å dra i vinterkrigen i Finland. Han var på en konsert med Harmonien i Bergen der de hadde lagt om programmet til bare Sibelius og finsk musikk, sier Tove Kayser om hendelsene som speiles i dag med lignende grep viet ukrainsk kultur.

– Der og da tok han valget. Jeg mener hans bakgrunn i speiderbevegelsen, det med å være beredt, var viktig. De lærte seg til å lese naturen, lærte å ta vare på seg selv, tok fatt i hva som var rett og hva som var galt, passet på hverandre og var psykisk sterke. Pappa hadde et usedvanlig godt humør, minnes datteren.

Mesteparten av Gunnerside-teamet samlet i London. Bak f.v. Hans Storhaug, Kasper Idland og Birger Strømsheim, mens Fredrik Kayser og Joachim Rønneberg har tatt plass foran. Foto: Leif Tronstad-samlingen / NIA

Også direktør for Norsk Industriarbeidermuseum, som Tungtvannskjelleren hører innunder, trekker linjene frem til dagens hendelser.

– I lys av dagens Europa er det viktig at vi legger stor vekt på å fortelle historien om tidligere tider. Vi merker at interessen for Tungtvannskjelleren er veldig stor og vi er glade for at vi nå kan åpne dette unike stedet for publikum. Omgitt av et dramatisk landskap på Vemork vil kjelleren og det nye museet være et sted for læring og refleksjon og gjøre at vi kommer nærmere vår egen krigshistorie, sier Hereid.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Det nye museumsbygget er bygget over ruinene av Tungtvannskjelleren på Vemork, som åpnes offisielt ved Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork førstkommende lørdag. Foto: Tomasz Wacko / NIA NTB kultur

– Ingen helt



I omtalen av det nye museet heter det: «Gå der heltene gikk. Stå der heltene sto. Se resultatet av aksjonen som forandret historiens gang, samtidig som du blir kjent med en stor og viktig del av norsk historie». «Heltene fra Telemark» blir sabotørene gjerne kalt, også på hjemmesiden til Norsk Industriarbeidermuseum. Men datteren forteller lunt om farens syn på slik status:

Minnesteinen for Tungtvannssabotasjen på Vemork, med kjellerruinen i bakgrunnen. Foto: Tomasz Wacko / NIA NTB kultur

– Min far ville ikke høre snakk om at han var helt. Heltene var de som ga livet sitt. Han snakket uhyre lite om operasjonen hjemme, det gikk jo bra – så hvorfor rippe opp i det, mente han. Da jeg gikk på gymnaset og klassen skulle ha om Tungtvannsaksjonen, spurte læreren om jeg kunne fortelle. Det kunne jeg ikke! ler hun:

– Pappa tok heller frem det at han «kom først ned», for han hadde hull i fallskjermen. Og at han, da sabotørene hadde kommet seg til Sverige på ski, fikk kjøpt seks napoleonskaker. Da hadde de gått vel 14 dager uten mat og bare spist bark og slike ting, så etterpå satt de på do hele natten – «men det var vel verdt det», fortalte han oss!