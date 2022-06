I forrige uke ble den siktede mannen i 50-årene avhørt for første gang siden oktober i fjor, melder NRK. Mannen er siktet for å ha drept Birgitte Tengs i mai i 1995, men har avvist at han har noe med saken å gjøre.

Mannen er også mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen i 2000, men avhøret i forrige uke dreide seg bare om Tengs-saken. Der ba han sammen med sine forsvarere politiet om å gjennomføre flere nye etterforskningsskritt.

– Det handler hovedsakelig om noen nye vitneavhør og undersøkelser, som vi nå er i gang med. Dette vil vi jobbe med fram mot sommeren, sier politiadvokat Fredrik Soma.

Han vil ikke gå videre inn på hva avhøret dreide seg om og opplyser at det er planlagt ytterligere et avhør der spørsmål om Tina Jørgensen-saken også kan bli tema.

Rettssaken mot mannen er forhåndsberammet til å starte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i slutten av oktober. Soma mener den planlagte framdriften i saken ikke vil bli endret etter den siktedes begjæring om ytterligere etterforskning.