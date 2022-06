Resett-redaktør Helge Lurås sykmeldt

– Jeg er sykmeldt og er ikke lenger ansvarlig for det redaksjonelle i Resett. Halvparten av medarbeiderne som var der på torsdag, har enten sluttet eller sykmeldt seg, sier Lurås til fagbladet Journalisten.

Det var Document .no som først skrev at navnet til Lurås var fjernet som ansvarlig redaktør på Resetts nettsider mandag morgen. Lurås selv bekrefter at det har vært uenigheter mellom ham og styret i en periode, men at det også har vært slik flere ganger tidligere i løpet av de siste fem årene.

– Jeg tror det er greit at man tar en pust i bakken og ser om det har en hensikt å fortsette samarbeidet, sier Lurås.

Det er Maria Zähler som har overtatt det redaksjonelle ansvaret for Resett. Hun opplyser, ifølge VG , at det så vidt hun vet er fem personer som ikke lenger er på jobb i avisen.

Torsdag i forrige uke gikk styreleder Christian Mikkel Dobloug av. Han sier til VG at det har vært uenighet, men at han var innstilt på å beholde Lurås som redaktør fram «til de fant ut av en del ting». Han vil ikke kommentere hva han legger i dette ordvalget.

Styreleder Monica Staff representerer den største eieren i Resett. Hun kommenterer saken overfor Kampanje med at det ikke er unaturlig med uenigheter mellom styret og den daglige ledelsen.

– Det er ikke uvanlig at styret og daglig ledelse blir uenig om strategi, retning og veivalg. Ellers kan jeg naturlig nok ikke kommentere interne arbeidsforhold og sykemeldinger. Hvis dere vil vite mer om veien videre, anbefaler jeg at dere kontakter konstituert redaktør Maria Zähler, skriver hun i en melding til Kampanje.