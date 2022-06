Politiaksjon i Bjørnafjorden

– Jeg kan ikke gå inn på hva slags trusler han skal ha kommet med nå. Vi ønsker å komme i kontakt med ham for å prate, sier operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Politiet rykket ut til en bolig på Os like etter midnatt natt til mandag. Mandag formiddag pågikk aksjonen fremdeles, og politiets beredskapstropp hadde ankommet stedet fra Oslo.

– Det ser dramatisk ut, og det er et alvorlig oppdrag. Men ut fra ressursbruken kan det virke mer voldsomt enn det er, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til avisen.

– Vi benytter de nasjonale beredskapsressursene ved en rekke hendelser, og de kan også komme fysisk over. I dette oppdraget var det tid til at de kom over. De kan løse oppdraget på en god og skånsom måte, sier Halleraker videre.

Personen som var utsatt for trusler fra mannen, er trygg så lenge politiet har kontroll på mannen, får BT opplyst. Den omfattende politiaksjonen, som blant annet omfatter minst sju politipatruljer og flere ambulanser, er begrunnet i usikkerhet knyttet til mannens reaksjon når politiet skal forsøke å ta kontakt.

Beboere i området har fått beskjed om å holde seg innendørs inntil videre.